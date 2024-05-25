«Ювентус» ищет способ сбить ценник на Коппмейнерса

Дата публикации: 25-05-2024

В «Ювентусе» надеются оформить трансфер Тена Копмейнерса в летнее межсезонье.



Мирко ди Натале информирует, что «Аталанта», владеющая правами на атакующего хавбека, хочет получить за него свыше 60 млн евро. Туринцев данная сумма не устраивает. Кристиано Джунтоли, являющийся спортивным директором «Юве», всячески пытается снизить ценник на нидерландца. Чтобы выкупить Копмейнерса за меньшую сумму, «бьянконери», вероятно, придется отдать «Атланте» одного из своих игроков.



Контракт полузащитника с клубом из Бергамо действует до июня 2027 года. В этом сезоне в его активе 15 забитых мячей и 7 голевых пасов в 49 встречах за «Аталанту».



Ориентировочный ценник на Копмейнерса составляет 40 млн евро («Transfermarkt»).