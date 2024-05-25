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«Тоттенхэм» интересуется экс-полузащитником «Челси»

Дата публикации: 25-05-2024

Состав «Тоттенхэма» может пополнить Каллум Хадсон-Одои, принадлежащий «Ноттингем Форест». По информации издания «The Guardian», вингер привлек внимание «шпор».

Хадсон-Одои обучался футболу в академии «Челси». «Аристократов» он покинул прошлым летом, перебравшись в «Ноттингем» за 3,5 млн евро.

С новым клубом Каллум оформил трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года. В составе «лесников» в текущем сезоне 23-летний исполнитель провел 35 игр, в которых отличился 8 раз и отдал 2 результативные передачи.

Рыночная стоимость англичанина равняется 15 млн евро (Transfermarkt.de).

В активе Хадсона-Одои есть 3 встречи за национальную сборную (без результативных действий).

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