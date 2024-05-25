Мората летом будет доступен на рынке за 12 млн евро

Дата публикации: 25-05-2024

В летнее межсезонье права на Альваро Морату из «Атлетико» можно будет выкупить за 12 млн евро. По окончании сезона стала активна соответствующая опция по отступным, предусмотренная его контрактом, пишет Фабрицио Романо.



Сообщается, что в следующем сезоне форвард, скорее всего, будет выступать за другую команду. В «Атлетико» планируют усилить атакующую линию и готовы расстаться с нападающим.



Состав «матрасников» испанец пополнил в 2020 году, перебравшись из «Челси». В нынешнем сезоне на счету Мораты 47 встреч за мадридскую команду (21 забитый мяч, 4 голевые передачи).



Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано до июня 2026 года. Трансферный ценник на нападающего равняется 20 млн евро («Transfermarkt»).