Френки де Йонг остается на радаре у «Баварии»

Дата публикации: 25-05-2024

«Бавария» не утратила интереса к Френки де Йонгу, правами на которого владеет «Барселона».



Согласно информации, опубликованной Флорианом Плеттенбергом, мюнхенцы продолжают наблюдать за ситуацией с полузащитником.



Ранее СМИ писали, что «Бавария» может попробовать оформить трансфер де Йонга ближайшим летом. Будущее 27-летнего футболиста в «Барселоне» остается под вопросом. Голландец отказывается подписывать с каталонцами новое соглашение, предусматривающее существенное снижение зарплаты. Действующий трудовой договор с хавбеком истекает в 2026 году.



«Сине-гранатовые» оценивают де Йонга в 90 000 000 евро. В сезоне 2023/2024 в активе Френки 30 игр (2 забитых мяча).