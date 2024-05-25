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Френки де Йонг остается на радаре у «Баварии»

Дата публикации: 25-05-2024

«Бавария» не утратила интереса к Френки де Йонгу, правами на которого владеет «Барселона».

Согласно информации, опубликованной Флорианом Плеттенбергом, мюнхенцы продолжают наблюдать за ситуацией с полузащитником.

Ранее СМИ писали, что «Бавария» может попробовать оформить трансфер де Йонга ближайшим летом. Будущее 27-летнего футболиста в «Барселоне» остается под вопросом. Голландец отказывается подписывать с каталонцами новое соглашение, предусматривающее существенное снижение зарплаты. Действующий трудовой договор с хавбеком истекает в 2026 году.

«Сине-гранатовые» оценивают де Йонга в 90 000 000 евро. В сезоне 2023/2024 в активе Френки 30 игр (2 забитых мяча).

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