«Зенит» в 99-й день рождения выиграл шестой подряд чемпионат России

Дата публикации: 25-05-2024

В субботу, 25 мая, санкт-петербургский «Зенит» в 6-й раз кряду стал чемпионом России.



В заключительном туре Премьер-лиги команда Сергея Семака на своем поле сумела добыть волевую победу над ФК «Ростов» (2:1).



Стоит отметить, что помимо «Зенита» на золотые медали также претендовали «Динамо» и «Краснодар». В 30-м туре команды сыграли между собой, встреча завершилась минимальной победой «быков» – 1:0. Однако для чемпионства кубанскому клубу нужно было, чтобы «Зенит» оступился в поединке с ростовчанами, чего не произошло.



В следующее воскресенье «Балтика» и «Зенит» сразятся за Кубок России. Суперфинал турнира пройдет в московских «Лужниках».