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«Монако» объявил об уходе Бен-Йеддера

Дата публикации: 25-05-2024

Виссам Бен-Йеддер больше не сыграет за «Монако». Как сообщает официальный сайт французского клуба, 33-летний центрфорвард покинет ряды «монегасков» по завершении сезона в связи с истечением трудового договора.

Бен-Йеддер выступал за «красно-белых» с 2019 года, его трансфер из «Севильи» стоил клубу 40 000 000 евро. Всего на счету футболиста 201 официальный матч, в которых он стал автором 118 голов и 34 результативных передач.

Ранее в своей карьере француз был игроком «Севильи» и «Тулузы». Transfermarkt.de оценивает нападающего в 10 000 000 евро.

«Монако» по итогам минувшей кампании занял второе место в Лиге 1 (67 очков). В следующем сезоне команда Ади Хюттера сыграет в Лиге чемпионов.

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