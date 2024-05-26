Два клуба хотят купить вратаря «Манчестер Сити»

Дата публикации: 26-05-2024

По данным ресурса «CaughtOffside», к Эдерсону есть интерес со стороны «Аль-Иттихада» и «Аль-Насра».



Правами на голкипера владеет «Ман Сити». При этом английский клуб готов расстаться с бразильцем, если получит предложение по нему на сумму не меньше 45-50 млн евро. Ранее Фабрицио Романо рассказал, что Эдерсон может уйти из лагеря «горожан» при наличии хорошего предложения.



Состав «Сити» вратарь пополнил летом 2017 года, перейдя из «Бенфики» за 40 000 000 евро. Действующее соглашение с футболистом истекает в 2026 году.



В текущем сезоне Эдерсон был задействован в 43 матчах (16 встреч без пропущенных мячей).