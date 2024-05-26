Стало известно, кого хочет купить Флик после своего назначения в «Барселону»

Дата публикации: 26-05-2024

Ханс-Дитер Флик с большой долей вероятности станет новым наставником «Барселоны». Специалист уже решил, кого хотел бы видеть в составе своей команды. Приоритетной целью для каталонцев будет Йозуа Киммих, принадлежащий «Баварии».



Также сообщается, что Флик дал согласие на подписание Гидо Родригеса из «Бетиса».



Укомплектованность линии защиты «Барселоны» вызывает обеспокоенность у 59-летнего немца. Он считает, что клубу нужно усиление на фланги обороны, поскольку игровая форма Алекса Бальде оставляет желать лучшего, а Жоау Канселу, правами на которого владеет «Манчестер Сити», покинет каталонцев по завершении арендного соглашения.



За тур до окончания сезона 2023/2024 «сине-гранатовые» располагаются на 2-й строчке в таблице Ла Лиги.



Источник – Sport.es.