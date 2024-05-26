Руни стал главным тренером «Плимута»

Дата публикации: 26-05-2024

В пресс-службе «Плимута» сообщили о назначении Уэйна Руни новым наставником команды.



До этого экс-форвард «МЮ» руководил «Бирмингемом». Однако его тренером он не проработал и 3 месяцев. «Бирмингем», возглавляемый Руни, сумел добыть лишь две победы в 15 встречах. В результате 2-го января этого года Уэйна отправили в отставку.



Сообщается, что трудовой договор с Руни заключен на 5 лет.



«Плимут» выступает в Чемпионшипе. Во второй по силе английской лиге команда финишировала на 21-й позиции с 51 набранным очком. «Плимуту» удалось всего на 1 очко опередить «Бирмингем», который по итогам сезона отправился в третью лигу.



В различные периоды своей карьеры Руни также работал с «Дерби Каунти» и «Ди Си Юнайтед».