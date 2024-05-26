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Коутиньо может вернуться в «Васко да Гама»

Дата публикации: 26-05-2024

Филиппе Коутиньо, осенью прошлого года арендованный «Аль-Духаилем», может перебраться в «Васко да Гама». Информацией в соцсети «X» поделился Сесар Луис Мерло.

Журналист отметил, что хавбек досрочно расторг соглашение с катарской командой и начал переговоры с бразильским клубом. В «Васко да Гама» хотят подписать 31-летнего игрока и уже начали обсуждать условия перехода с «Астон Виллой», владеющей его контрактом.

Коутиньо обучался футболу в системе «Васко да Гама», откуда в 2008 году перебрался в «Интер». В этом сезоне на счету бразильца 21 встреча в составе «Аль-Духаиля» (6 забитых мячей, 3 голевые передачи).

Трудовой договор Коутиньо с «Астон Виллой» истекает в 2026 году. Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 7,5 млн евро.

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