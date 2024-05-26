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Конте снизил зарплатные ожидания ради работы в «Наполи»

Дата публикации: 26-05-2024

Антонио Конте согласен уменьшить финансовые запросы ради назначения в «Наполи», пишет Джанлука Ди Марцио. Итальянец продолжает обсуждать условия сотрудничества с Аурелио Де Лаурентисом, являющимся президентом неаполитанцев. Последний является поклонником таланта Конте.

Ранее ряд источников сообщали, что специалист может стать наставником «Милана» или «Челси».

С марта 2023 года Конте остается без работы. До этого он руководил «Тоттенхэмом», из которого был уволен после 2 лет сотрудничества.

«Наполи» после чемпионского сезона 2022/2023 пока не показывает той игры, которой ожидают от клуба. По итогам 37 туров этого сезона «адзурри» располагаются на 10-й строчке в Серии А с 52 набранными очками.

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