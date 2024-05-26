23:47 ()
Свернуть список

Семак подписал новый контракт с «Зенитом» после победы клуба в РПЛ

Дата публикации: 26-05-2024

«Зенит» официально пролонгировал трудовые отношения с Сергеем Семаком, пишет «РИА Новости».

Подписание нового контракта состоялось после окончания игры 30-го тура РПЛ, в которой петербуржцам противостоял «Ростов». Встреча завершилась победой подопечных Семака со счетом 2:1, что позволило клубу завоевать чемпионство по итогам сезона.

Специалист вышел на сцену на домашней арене «Зенита» и подписал соглашение, рассчитанное до лета 2030 года, прямо в процессе празднования.

Наставником «сине-бело-голубых» Семак стал в 2018 году. Вместе с клубом ему удалось 6 раз подряд выиграть РПЛ, а также 4 раза победить в Суперкубке России и 1 раз в Кубке страны.

В этом сезоне «Зенит» смог оформить чемпионство лишь в последнем туре.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close