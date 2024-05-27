Переговоры между «ПСЖ» и «Краснодаром» по Сафонову находятся на финальной стадии

Дата публикации: 27-05-2024

Сделка по переходу Матвея Сафонова в «ПСЖ» близка к завершению. Информацией в социальной сети «Х» поделился Фабрицио Романо.



Инсайдер подчеркнул, что в парижской команде высоко оценивают игровой талант голкипера «Краснодара», а переговоры по его переходу находятся в заключительной фазе. Стороны уточняют завершающие детали сделки, после чего она будет закрыта.



Ранее СМИ сообщили, что «быки» получат за своего игрока 20 млн евро с учетом бонусов.



Сафонов обучался футболу в системе «Краснодара». В сезоне 2023/2024 на счету 25-летнего стража ворот 30 встреч (11 «сухих» матчей). Его трудовой договор с клубом истекает в 2029 году.



Рыночный ценник на Сафонова составляет 18 млн евро («Transfermarkt»).