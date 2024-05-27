Хави проведет переговоры с «Челси»

Дата публикации: 27-05-2024

«Челси» планирует начать переговоры с Хави, который ближайшим летом завершит сотрудничество с «Барселоной». Информацию разместил в социальной сети «Х» Педро Алмейда.



Журналист отметил, что в руководстве «пенсионеров» хотят понять, подойдет ли Хави для лондонской команды.



Ранее ряд источников сообщили, что каталонцы решили прекратить трудовые отношения с Хави из-за его высказываний, касающихся финансового положения клуба и малых шансах в борьбе с другими грандами при таких раскладах. Кроме того, Жоану Лапорте не понравились новые требования наставника по усилению команды.



«Челси» с 63 набранными очками завершил текущий сезон на 6-й позиции в таблице АПЛ.