«Наполи» предлагает Конте контракт с зарплатой 9 млн евро плюс бонусы

Дата публикации: 27-05-2024

Аурелио Де Лаурентис хочет видеть в качестве нового наставника «Наполи» Антонио Конте. Для итальянского специалиста неаполитанцы подготовили соглашение с годовой зарплатой в 9 млн евро. Дополнительно он сможет получить еще 1 млн евро в случае завоевания чемпионства в Серии А.



«La Repubblica» информирует, что Де Лаурентису нравится вариант с назначением Конте. При этом окончательного решения по новому тренеру в клубе пока не принято.



Ранее СМИ писали, что «партенопейцы» готовы предложить Антонио 3-летнее соглашение.



В 2021-2023 годах Конте тренировал «Тоттенхэм Хотспур», после чего оставался без работы.



«Наполи» сезон 2023/2024 завершил на 10-й строчке в Серии А, набрав 52 очка.