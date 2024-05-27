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«Наполи» предлагает Конте контракт с зарплатой 9 млн евро плюс бонусы

Дата публикации: 27-05-2024

Аурелио Де Лаурентис хочет видеть в качестве нового наставника «Наполи» Антонио Конте. Для итальянского специалиста неаполитанцы подготовили соглашение с годовой зарплатой в 9 млн евро. Дополнительно он сможет получить еще 1 млн евро в случае завоевания чемпионства в Серии А.

«La Repubblica» информирует, что Де Лаурентису нравится вариант с назначением Конте. При этом окончательного решения по новому тренеру в клубе пока не принято.

Ранее СМИ писали, что «партенопейцы» готовы предложить Антонио 3-летнее соглашение.

В 2021-2023 годах Конте тренировал «Тоттенхэм Хотспур», после чего оставался без работы.

«Наполи» сезон 2023/2024 завершил на 10-й строчке в Серии А, набрав 52 очка.

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