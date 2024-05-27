«Ростов» официально объявил об уходе Песьякова из клуба

Дата публикации: 27-05-2024

В пресс-службе «Ростова» сообщили о завершении сотрудничества с Сергеем Песьяковым. Соглашение с 35-летним голкипером истекает в июне этого года.



«Ростов» хочет пожелать удачи Сергею в будущей карьере!», - такими словами донская команда попрощалась с вратарем в Telegram-канале клуба.



Состав «Ростова» голкипер пополнил в 2017 году в ранге свободного агента. Всего на счету Песьякова 182 игры за ростовскую команду (50 матчей без пропущенных мячей). Ориентировочная стоимость вратаря равняется 0,6 млн евро («Transfermarkt»).



Ранее СМИ сообщали, что следующим клубом Песьякова могут стать «Крылья Советов».



Текущий сезон «Ростов» с 43 набранными очками завершил на 7-м месте в таблице РПЛ.