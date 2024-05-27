Бывший кипер сборной Англии и «Манчестер Сити» Харт завершил карьеру

Дата публикации: 27-05-2024

Джо Харт решил завершить футбольную карьеру.



«В мире нет других мест, где мне хотелось бы играть, поэтому я решил, что это будет верным решением. Мне хотелось уменьшить давление на тренерский штаб и сделать все для команды», - публикует заявление голкипера ресурс «BBC».



С 2021 года Харт защищал ворота «Селтика», с которым за 3 сезона выиграл 7 внутренних турниров.



Голкипер получил футбольное образование в академии «Шрусбери», откуда в 2006 году перебрался в «Ман Сити». За «горожан» Харт выступал до 2018 года.



В активе 37-летнего ветерана 75 встреч в составе сборной Англии, за которую он дебютировал в 2008 году.