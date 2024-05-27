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Фонсека возглавит «Милан»

Дата публикации: 27-05-2024

«Милану» удалось согласовать условия контракта с Паулу Фонсекой, возглавляющим «Лилль». Специалист сменит у руля «россонери» Стефано Пиоли, который покинет команду ближайшим летом. Об этом в социальной сети «X» написал Николо Скира.

Сообщается, что соглашение с Фонсекой будет рассчитано на 2 года. Зарплата специалиста в «Милане» составит 3,5 млн евро за сезон. Стороны должны согласовать последние детали сделки в ближайшее время, после чего трудовой договор с тренером будет подписан.

Ранее СМИ сообщали, что гранд Серии А может возглавить Марсело Гальярдо, работающий с «Аль-Иттихадом».

Фонсека стал наставником «Лилля» в 2022 году. Нынешний сезон его подопечные завершили на четвертой позиции во французской Лиге 1. Контракт Фонсеки с «догами» истекает ближайшим летом.

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