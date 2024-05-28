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Тренер «Лестера» Мареска близок к назначению в «Челси»

Дата публикации: 28-05-2024

Новым тренером «Челси» может стать Энцо Мареска, возглавляющий «Лестер». Об этом в соцсети «X» написал Фабрицио Романо.

Журналист подчеркнул, что стороны близки к достижению договоренности по условиям контракта. С итальянским специалистом планируется подписать 2-летнее соглашение, предусматривающее опцию пролонгации на 1 сезон. В настоящий момент «Челси» и Мареска уточняют заключительные детали сделки. Теперь «пенсионерам» необходимо согласовать размер компенсации за коуча с «Лестером».

21-го мая стало известно, что лондонцы расторгли трудовой договор с Маурисио Почеттино по соглашению сторон. Текущий сезон «аристократы» завершили на 6-й строчке в таблице Лиги.

«Лестер» по итогам сезона вернулся в АПЛ, заняв 1-е место в Чемпионшипе.

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