Тренер «Лестера» Мареска близок к назначению в «Челси»

Дата публикации: 28-05-2024

Новым тренером «Челси» может стать Энцо Мареска, возглавляющий «Лестер». Об этом в соцсети «X» написал Фабрицио Романо.



Журналист подчеркнул, что стороны близки к достижению договоренности по условиям контракта. С итальянским специалистом планируется подписать 2-летнее соглашение, предусматривающее опцию пролонгации на 1 сезон. В настоящий момент «Челси» и Мареска уточняют заключительные детали сделки. Теперь «пенсионерам» необходимо согласовать размер компенсации за коуча с «Лестером».



21-го мая стало известно, что лондонцы расторгли трудовой договор с Маурисио Почеттино по соглашению сторон. Текущий сезон «аристократы» завершили на 6-й строчке в таблице Лиги.



«Лестер» по итогам сезона вернулся в АПЛ, заняв 1-е место в Чемпионшипе.