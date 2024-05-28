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Экс-игрок «Спартака» может заменить Тео Эрнандеса в «Милане»

Дата публикации: 28-05-2024

По данным журналиста Жулио Мигеля Нето, ближайшим летом «Милан» может расстаться с Тео Эрнандесом.

«Россонери» уже начали поиски игрока, который сможет заменить француза. Среди возможных вариантов значится Лукас Айртон, ранее выступавший за «Спартак». Сам бразилец готов к новому вызову. Финансовые детали возможной сделки держатся в секрете.

В апреле 2022 года Айртон пополнил состав «Фламенго», который выкупил права на защитника у «Спартака» за 7 млн евро. В этом сезоне на счету 26-летнего футболиста 22 игры за команду из Рио-де-Жанейро (2 забитых мяча, 3 результативные передачи).

Трудовые отношения Айртона с «Фламенго» рассчитаны до декабря 2027 года. Ориентировочная стоимость бразильца равняется 8 млн евро («Transfermarkt»).

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