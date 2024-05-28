«Ростов» объявил об уходе Терентьева

Дата публикации: 28-05-2024

На сайте «Ростова» появилась информация о завершении сотрудничества с Денисом Терентьевым. Защитник покинул команду в связи с истечением срока трудового договора.



«Денис Терентьев уходит из «Ростова». Соглашение с ним действовало до завершения текущего сезона. Клуб благодарен Денису за самоотдачу и желает успехов в дальнейшем!», - говорится в заявлении ростовского клуба.



Права на Терентьева донская команда выкупила у «Зенита» в 2020 году. Сумма трансфера составила 0,3 млн евро.



В сезоне 2023/2024 защитник выходил на поле в футболке «Ростова» в 23 встречах и отметился 1 забитым мячом.



Рыночный ценник на 31-летнего футболиста составляет 400 000 евро (по версии Transfermarkt.de).