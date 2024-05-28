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В «Барселоне» не исключают трансфер Ямаля по одной причине

Дата публикации: 28-05-2024

«TodoFichajes» утверждает, что «Барселона» может отпустить Ламина Ямаля. Вингер провел блестящий сезон и считается одной из восходящих звезд каталонцев. Однако финансовые трудности «сине-гранатовых» могут заставить клуб продать его при наличии выгодного предложения. Трансфер Ямаля позволит «Барселоне» заметно улучшить свое экономическое положение.

Ранее интерес к 16-летнему футболисту проявлял «ПСЖ». Парижане были готовы выложить за Ямаля 200 млн евро, но каталонцы отказались его продавать. При этом отдельные члены совета директоров выступали в поддержку данного трансфера.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барсу» 50 игр (7 голов, 10 ассистов). Соглашением с ним действует до июня 2026 года. Transfermarkt.de оценивает вингера в 75 млн евро.

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