Эмери продлил контракт с «Астон Виллой» до 2029 года

Дата публикации: 28-05-2024

Унаи Эмери сохранил пост главного тренера «Астон Виллы». В пресс-службе бирмингемцев сообщили о заключении со специалистом нового 5-летнего контракта.



«Мы делаем в «Астон Вилле» нечто уникальное. Основой этого проекта является Унаи. Мы довольны, что клубу удалось заключить с ним новый контракт до 2029 года», - заявил Нассеф Савирис, являющийся одним из собственников «Астон Виллы».



В завершившемся сезоне подопечным Эмери удалось финишировать на 4-й позиции в АПЛ. Таким образом «Астон Вилла» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.



Со «львами» Эмери работает с 2022 года. В различные периоды своей карьеры испанец тренировал «Севилью», «ПСЖ», «Валенсию», «Арсенал» и «Вильярреал». В 2012 году Унаи работал со «Спартаком».