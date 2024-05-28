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«Краснодар» хочет предложить Дюпину место Сафонова

Дата публикации: 28-05-2024

Матвей Сафонов, по всей видимости, уйдет из «Краснодара». «Спорт-Экспресс», ссылаясь на информацию от своего источника, пишет, что «быки» уже начали искать альтернативу голкиперу. В клубе надеются заполучить Юрия Дюпина, принадлежащего «Рубину».

Если переход состоится, то основным конкурентом вратаря казанцев в «Краснодаре» будет Станислав Агкацев.

Сообщается, что в «Рубине» хотят сохранять Дюпина. В клубе подготовили для него новое соглашение. Однако для самого игрока вариант с «Краснодаром» является более приоритетным.

С «Рубином» вратарь связан контрактом до июня 2024 года. В текущем сезоне в активе 36-летнего вратаря 29 встреч в составе казанской команды (9 матчей без пропущенных мячей). Transfermarkt.de оценивает Дюпина в 0,6 млн евро.

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