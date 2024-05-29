1xBet примет участие в выставке SiGMA Asia 2024

Дата публикации: 29-05-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet стала одним из спонсоров SiGMA Asia 2024 - одной из крупнейших мировых выставок индустрии беттинга и гемблинга. В этом году форум пройдет со 2 по 5 июня в SMX Convention Center, крупнейшем выставочном центре Манилы.

На ивенте будут представлены 3000 операторов, более 350 спикеров и около 20 000 делегатов. Участники проведут мит с коллегами и наладят деловые контакты. Команда букмекерской компании 1xBet примет активное участие в работе выставки и будет рада приветствовать гостей на своем стенде D205.

«На форуме SiGMA Asia 2024 соберутся лучшие представители индустрии и мы рады быть в их числе. Наша команда сделает все возможное, чтобы представить наш продукт на самом высоком уровне и подтвердить статус одного из лидеров азиатского рынка азартных игр. Также мы с нетерпением ждем встречи с коллегами и потенциальными партнерами, чтобы обсудить тренды iGaming и рассказать об уникальных предложениях для развития бизнеса с 1xBet Affiliate Program», – заявили представители 1xBet.

В рамках выставки состоится вручение наград премии SiGMA Asia Awards 2024. 1xBet претендует на победу в категориях «Лучшая партнерская программа» и «Лучший спортивный букмекер».

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Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а платформу букмекера каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О выставке SiGMA Asia

Выставка проводится ежегодно и организована международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга. SiGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, и обладает большим авторитетом в каждом из этих регионов.