«Аль-Наср» хочет продлить Роналду до 2026-го года с повышением зарплаты

Дата публикации: 29-05-2024

Издание «talkSPORT» информирует, что «Аль-Наср» планирует пролонгировать сотрудничество с Криштиану Роналду.



Текущее соглашение с португальцем истекает в 2025 году. Руководство саудовской команды рассчитывает увеличить срок действия контракта с форвардом еще на 1 год. Если Роналду согласится, то его ждет повышение зарплаты. В настоящий момент звездный футболист получает 200 млн евро, не считая бонусные выплаты.



Сам Роналду готов продлить контракт с «сине-жёлтыми».



Состав «Аль-Насра» нападающий пополнил в декабре 2022 года в ранге свободного агента. Роналду уже удалось превзойти прежний рекорд саудовского чемпионата по числу забитых мячей. В активе португальца 35 голов за сезон.



Transfermarkt.de оценивает 39-летнего Криштиану в 15 млн евро.