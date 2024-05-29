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«Аль-Наср» хочет продлить Роналду до 2026-го года с повышением зарплаты

Дата публикации: 29-05-2024

Издание «talkSPORT» информирует, что «Аль-Наср» планирует пролонгировать сотрудничество с Криштиану Роналду.

Текущее соглашение с португальцем истекает в 2025 году. Руководство саудовской команды рассчитывает увеличить срок действия контракта с форвардом еще на 1 год. Если Роналду согласится, то его ждет повышение зарплаты. В настоящий момент звездный футболист получает 200 млн евро, не считая бонусные выплаты.

Сам Роналду готов продлить контракт с «сине-жёлтыми».

Состав «Аль-Насра» нападающий пополнил в декабре 2022 года в ранге свободного агента. Роналду уже удалось превзойти прежний рекорд саудовского чемпионата по числу забитых мячей. В активе португальца 35 голов за сезон.

Transfermarkt.de оценивает 39-летнего Криштиану в 15 млн евро.

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