Агент Кварацхелии подтвердил наличие предложения от «ПСЖ»

Дата публикации: 29-05-2024

Мамука Джугели, представляющий интересы Кварацхелии, рассказал, что вингер привлек внимание «Пари Сен-Жермен».



«Информацию, касающуюся интереса саудовских команд, нельзя назвать достоверной, но мы получили предложение от «ПСЖ». Многое будет определяться позицией Де Лаурентиса и «Наполи». Хвича хочет показать себя на Евро, которое будет историческим для Грузии. Он не намерен отвлекаться на другие вещи», - публикует заявление Джугели инсайдер Альфредо Педулла.



Ранее ряд источников писали, что парижане готовы выложить за Кварацхелию 60 млн евро.



С «Наполи» футболист связан контрактом до 2027 года. В этом сезоне он провел за «партенопейцев» 45 игр (11 голов, 9 результативных пасов).



Ценник на Кварацхелию составляет 80 000 000 евро (Transfermarkt.de).