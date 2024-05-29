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«МЮ» ведет переговоры с Де Дзерби

Дата публикации: 29-05-2024

«Ман Юнайтед», по всей видимости, досрочно расторгнет контракт с Эриком тен Хагом, пишет «The Guardian».

Представители манчестерской команды уже общались с Роберто Де Дзерби по вопросу сотрудничества. Руководству «манкунианцев» импонирует стиль игры, который он пропагандирует.

В шорт-листе «красных дьяволов» значатся и другие кандидаты. В клубе рассматривают вариант с назначением на пост тренера Маурисио Почеттино, недавно покинувшего «Челси», Томаса Тухеля, ранее работавшего с «Баварией», Томаса Франка из «Брентфорда» и Кирана Маккенны, возглавляющего «Ипсвич».

Де Дзерби расторг соглашение с «Брайтоном» 18-го мая. В завершившемся сезоне его команда с 48 набранными очками заняла 11-ю строчку в АПЛ.

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