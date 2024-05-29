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«Наполи» после назначения Конте может подписать известного форварда

Дата публикации: 29-05-2024

Следующим клубом Пауло Дибалы может стать «Наполи».

Издание «Football Italia» информирует, что неаполитанцам интересен вариант с подписанием нападающего «Ромы». В скором времени новым наставником «Наполи» должен стать Антонио Конте. После его назначения клуб попытается заполучить аргентинца.

Трудовые отношения Дибалы с «Ромой» рассчитаны до июня 2025 года. При этом в соглашении с форвардом есть условие по отступным, размер которых составляет 20 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету 30-летнего футболиста 39 встреч в составе «джаллоросси», в которых он отметился 16 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Рыночная стоимость Дибалы – 25 млн евро (информация с портала Transfermarkt.de).

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