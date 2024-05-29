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«Вест Хэм» подпишет защитника «Фламенго»

Дата публикации: 29-05-2024

Фабрисио Бруно станет игроком «Вест Хэма».

Фабрицио Романо сообщил в социальной сети, что защитник «Фламенго» в скором времени переедет в Англию. Контракт с футболистом будет подписан в ближайшие дни. Трансфер обойдется «молотобойцам» в 12 млн евро. При достижении определенных показателей «Фламенго» сможет рассчитывать еще на 1,5 миллиона в формате бонусных выплат.

Трудовой договор центрбека с бразильским клубом истекает в 2028 году. В текущем сезоне в активе 28-летнего исполнителя 22 встречи в футболке «Фламенго» (без результативных действий).

Трансферная стоимость Бруно равняется € 3 млн («Transfermarkt»).

Сезон 2023/2024 «Вест Хэм» завершил на 9-й позиции в Премьер-лиге.

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