«Вест Хэм» подпишет защитника «Фламенго»

Дата публикации: 29-05-2024

Фабрисио Бруно станет игроком «Вест Хэма».



Фабрицио Романо сообщил в социальной сети, что защитник «Фламенго» в скором времени переедет в Англию. Контракт с футболистом будет подписан в ближайшие дни. Трансфер обойдется «молотобойцам» в 12 млн евро. При достижении определенных показателей «Фламенго» сможет рассчитывать еще на 1,5 миллиона в формате бонусных выплат.



Трудовой договор центрбека с бразильским клубом истекает в 2028 году. В текущем сезоне в активе 28-летнего исполнителя 22 встречи в футболке «Фламенго» (без результативных действий).



Трансферная стоимость Бруно равняется € 3 млн («Transfermarkt»).



Сезон 2023/2024 «Вест Хэм» завершил на 9-й позиции в Премьер-лиге.