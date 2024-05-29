Смолов может сменить «Динамо» на другой клуб РПЛ

Дата публикации: 29-05-2024

Этим летом «Динамо» может расстаться с Фёдором Смоловым. В контракте с центрфорвардом была опция автоматической пролонгации, однако она не сработала. Москвичи готовы заключить с игроком новое соглашение при условии, что тот согласится на сокращение зарплаты.



В Telegram-канале «Инсайды от Карпа» появилась информация, что подписать Смолова хочет «Краснодар», в составе которого он выступал в 2015-2018 годах. Также сообщается, что у Фёдора есть заманчивое предложение от саудовского клуба. В сезоне 2023/2024 на счету Смолова 6 забитых мячей и 5 ассистов в 34 встречах за «бело-голубых».



Рыночный ценник на 34-летнего россиянина составляет 2,5 млн евро («Transfermarkt»).



«Динамо» в этом сезоне финишировало на 3-м месте в РПЛ, упустив лидерство в заключительном туре.