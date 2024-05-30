Компани назначен на пост главного тренера «Баварии»

Дата публикации: 30-05-2024

На сайте «Баварии» появилась информация о назначении Венсана Компани новым тренером команды. Экс-игрок «Ман Сити» заключил с мюнхенцами трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.



Прежним наставником «Баварии» был Томас Тухель, возглавивший ее весной прошлого года. С «красно-белыми» специалист выиграл чемпионство в сезоне 2022/2023. В этом сезоне немецкий гранд впервые за 12 лет не смог завоевать ни одного трофея. В январе 2024 года Тухель сообщил, что покинет команду ближайшим летом.



Компани с 2022 года руководил «Бернли». Подопечные бельгийца в завершившемся сезоне финишировали на 19-й позиции в АПЛ. Таким образом, в следующем сезоне «Бернли» будет играть в Чемпионшипе. Ранее Компани работал с «Андерлехтом».