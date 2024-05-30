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«Марсель» ведет переговоры с ЦСКА по поводу трансфера Чалова

Дата публикации: 30-05-2024

«Марсель» рассчитывает подписать Фёдора Чалова. «Transfermarkt» утверждает, что французы вступили в переговоры с ЦСКА, владеющим контрактом россиянина.

Чалов обучался футболу в академии «армейцев». За основу ЦСКА Фёдор впервые сыграл в 2017 году. У форварда уже есть опыт выступления в Европе. Вторую часть сезона 2021/2022 он отыграл за «Базель» в рамках арендного соглашения.

В нынешнем сезоне на счету Чалова 41 встреча за «красно-синих» (16 забитых мячей, 5 голевых передач).

Трудовые отношения нападающего с москвичами действуют до лета 2025 года. Рыночный ценник на 26-летнего футболиста равняется 12 млн евро (Transfermarkt.de).

ЦСКА в сезоне 2023/2024 финишировал на 6-й позиции в РПЛ.

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