09:42 ()
Свернуть список

Флик – главный тренер «Барселоны»

Дата публикации: 30-05-2024

В следующем сезоне тренировать «Барселону» доверено Хансу-Дитеру Флику. Информация о его назначении появилась на сайте «сине-гранатовых». У руля каталонцев Флик сменил Хави, о завершении сотрудничества с которым клуб сообщил ранее. Специалист подписал соглашение до июня 2026 года.

С осени 2023 года Флик оставался без работы. Ранее он возглавлял сборную Германии. С «бундестим» Флик провалился на ЧМ-2022. Его подопечным не удалось преодолеть групповой этап. После этого немцы выиграли лишь 1 из 6 товарищеских встреч. В итоге соглашение с Фликом было расторгнуто.

На клубном уровне коуч работал с «Бамменталем», «Хоффенхаймом» и «Баварией». Вместе с мюнхенцами он победил в Кубке и Суперкубке Германии, Суперкубке УЕФА, Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, а также дважды выиграл Бундеслигу.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close