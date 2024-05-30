«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы

Дата публикации: 30-05-2024

На сайте «Локомотива» появилась информация о завершении сотрудничества с Артёмом Дзюбой.



«Мы благодарны Артёму за огромный вклад в развитие команды и желание побеждать!», - говорится в заявлении клуба.



Состав московской команды центрфорвард пополнил в феврале прошлого года, заключив с «Локомотивом» трудовой договор до июня 2024 года. В текущем сезоне в активе 35-летнего футболиста 4 забитых мяча и 4 ассиста в 26 поединках за «железнодорожников».



Ранее издание «Чемпионат» сообщило, что Дзюба отказался от автоматического продления соглашения с «Локомотивом». Леонид Гольдман, работающий с Артёмом, отметил, что в клубе решили не давать нападающему игровое время в заключительных встречах сезона.