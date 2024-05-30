«Краснодар» продлил контракт с Мусаевым

Дата публикации: 30-05-2024

«Краснодар» сообщил о пролонгации трудовых отношений с Мурадом Мусаевым, прежний контракт с которым истекал ближайшим летом. Стороны решили продлить сотрудничество до конца мая 2026 года.



«Мураду Мусаеву принадлежит рекорд по числу игр во главе «Краснодара» (62 выигранных матча, 136 встреч). Под его началом клуб выходил в групповую стадию ЛЧ, а в минувшем сезоне выиграл серебро лиги», - говорится в заявлении «Краснодара».



Сезон 2023/2024 «быки» начинали с Владимиром Ивичем, которого в марте сменил Мусаев. Краснодарская команда до последнего тура сохраняла шансы на чемпионство. Однако по итогам сезона заняла только вторую строчку с 56 набранными очками. Золотые медали РПЛ достались «Зениту».