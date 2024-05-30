09:43 ()
Свернуть список

«Краснодар» продлил контракт с Мусаевым

Дата публикации: 30-05-2024

«Краснодар» сообщил о пролонгации трудовых отношений с Мурадом Мусаевым, прежний контракт с которым истекал ближайшим летом. Стороны решили продлить сотрудничество до конца мая 2026 года.

«Мураду Мусаеву принадлежит рекорд по числу игр во главе «Краснодара» (62 выигранных матча, 136 встреч). Под его началом клуб выходил в групповую стадию ЛЧ, а в минувшем сезоне выиграл серебро лиги», - говорится в заявлении «Краснодара».

Сезон 2023/2024 «быки» начинали с Владимиром Ивичем, которого в марте сменил Мусаев. Краснодарская команда до последнего тура сохраняла шансы на чемпионство. Однако по итогам сезона заняла только вторую строчку с 56 набранными очками. Золотые медали РПЛ достались «Зениту».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close