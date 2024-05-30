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В «Атлетико» приняли решение по Лемару

Дата публикации: 30-05-2024

В «Атлетико» решили сохранить Тома Лемара. Хавбек почти не играл в сезоне 2023/2024 из-за повреждения ахилла. Однако руководство «матрасников» решило, что он нужен команде. Информацией поделился ресурс «Todofichajes».

Сообщается, что Диего Симеоне, возглавляющий «Атлетико», верит в Лемара и готов дать ему шанс проявить себя.

Мадридцы выкупили права на атакующего полузащитника в 2018 году у «Монако», заплатив за него 72 000 000 евро. В минувшем сезоне на счету 28-летнего француза всего 3 игры (без результативных действий).

Текущий контракт с Лемаром рассчитан до лета 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается в € 12 млн.

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