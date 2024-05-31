Боруссия - Реал: кто выиграет финал Лиги чемпионов?

Дата публикации: 31-05-2024

Надежная букмекерская компания 1xBet анонсирует финал Лиги чемпионов между Боруссией и Реалом, который состоится 1 июня на «Уэмбли».

Боруссия удивила весь мир

Клуб из Дортмунда в третий раз в своей истории пробился в финал Лиги чемпионов: в 1997 году «Шмели» выиграли решающий матч у Ювентуса со счетом 3:1, а в 2013 проиграли 1:2 Баварии и это случилось как раз на «Уэмбли».

И тогда, и сейчас Боруссия считается андердогом финала. Однако нынешний успех Дортмунда выглядит исключительным достижением. В 1990-х годах Боруссия регулярно доходила до финалов еврокубков и выиграла Лигу чемпионов после двух подряд титулов чемпиона Бундеслиги. В минувшем десятилетии Юрген Клопп поднял Дортмунд на высочайший уровень - команда вышла в финал Лиги чемпионов после двух завоеванных «Серебряных салатниц», а в полуфинале выбила Реал благодаря легендарным 4 голам Роберта Левандовски.

Нынешняя Боруссия уже обеспечила себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но в Бундеслиге идет на пятом месте и вряд ли поднимется выше. Но именно в Европе Дортмунд преображался как в известных мемах: в Германии это котенок, а в Лиге чемпионов - лев.

Отчасти победы Боруссии стали результатом невероятного везения. Команда получила не самую сложную сетку плей-офф - на пути к финалу команда Эдина Терзича прошла ПСВ (1:1, 2:0), Атлетико (1:2, 4:2) и ПСЖ (1:0, 1:0). Ну а в парижском полуфинале хозяева чуть не сломали штанги и перекладины Дортмунда, но так и не смогли забить хотя бы один гол.

Однако на одном везении пробиться в финал невозможно. Мы должны помнить о том, насколько грамотно выстроил игру своей команды Эдин Терзич и с какой самоотверженностью сражались на поле футболисты, от которых уже никто ничего не ждал. Легендарные Маттс Хуммельс и Марко Ройс проиграли памятный финал Лиги чемпионов 2013 года. Героем недавнего четвертьфинала стал Марсель Забитцер, у которого не сложилась карьера в Баварии и Манчестер Юнайтед. После крайне неудачного периода в том же Манчестер Юнайтед расцветает Джейдон Санчо. А лучший бомбардир Дортмунда Никлас Фюллькруг еще 2 года назад играл во второй Бундеслиге и мог только мечтать об участии в турнире такого уровня.

В финале Дортмунд не сможет рассчитывать на неистовую поддержку домашней арены. Но команда Эдина Терзича комфортно чувствует себя в роли андердога.

Реал привык побеждать немцев

В нынешнем сезоне мадридцы успешно справились с тремя соперниками из Германии - Унионом в группе, РБ Лейпцигом в 1/8 и Баварией в полуфинале.

В 2014 году Карло Анчелотти привел Реал к триумфу в Лиге чемпионов в похожем стиле - тогда «Сливочные» в плей-офф прошли Шальке, дортмундскую Боруссию и Баварию.

В нынешнем пути Мадрида в Лиге чемпионов можно найти много общего с победами 2-летней давности. Реал несколько раз оказывался на грани вылета на каждой стадии плей-офф, но каждый раз героически преодолевал трудности.

«Сливочные» почти весь сезон проводят без основного вратаря Тибо Куртуа и лидера защиты Эдера Милитао. Винисиусу и Родриго потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к новым ролям в непривычной схеме 4-3-1-2. Бывший игрок Боруссии Джуд Беллингем, который сыграет в финале против своего бывшего клуба, весной блистает не так часто, как осенью. Но чемпионский дух Реала не исчезает: Карло Анчелотти создал идеальный микроклимат в коллективе и сегодня любой игрок этой команды способен внести свой вклад в победу. Нужны примеры? Хоселу сделал дубль на последних минутах и стал героем полуфинала против Баварии, а Андрей Лунин достойно заменил Тибо Куртуа и выиграл серию пенальти в тяжелейшем четвертьфинале против Манчестер Сити.

Выбирайте своего фаворита в финале Лиги чемпионов Боруссия - Реал и выигрывайте с лучшими коэффициентами от 1xBet!

Сделать ставку на игру можно здесь: link