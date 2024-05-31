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«Рома» не будет подписывать контракт с Азмуном, игроком интересуется «Севилья»

Дата публикации: 31-05-2024

«Рома» не планирует оформлять полноценный переход Сердара Азмуна, находящегося в клубе на правах аренды.

Фабрицио Романо сообщил в социальной сети «Х», что форвард продолжит карьеру в другой команде. Иранцем интересуется «Севилья». Также Азмун привлек внимание нескольких клубов, представляющих Серию А.

Правами на футболиста владеет «Байер». «Рома» арендовала Сердара перед началом сезона 2023/2024. За римлян Азмун провел 29 встреч (3 забитых мяча, 4 голевые передачи).

Трудовые отношения 29-летнего нападающего с «фармацевтами» действуют до июня 2027 года. Рыночный ценник на иранца составляет 10 000 000 евро («Transfermarkt»).

В 2019-2022 годах Азмун защищал цвета «Зенита».

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