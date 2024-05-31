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Защитник «Челси» Чалоба может перейти в «МЮ»

Дата публикации: 31-05-2024

По данным ресурса «The Independent», карьера Трево Чалобы может продолжиться в «Ман Юнайтед». Трансфер защитника, принадлежащего «Челси», манчестерский клуб может оформить в летнее межсезонье.

Для «манкунианцев» позиция в центре обороны была проблемной в этом сезоне. После ухода Рафаэля Варана клубу потребуется усиление в данную зону.

С «Челси» Чалоба связан контрактом до лета 2028 года. При этом «пенсионеры» готовы рассмотреть предложения по центрбеку по финансовым причинам. За своего подопечного лондонцы хотят получить 25 млн фунтов (порядка 30 млн евро). В «МЮ» прорабатывают данный вариант с учетом изменения подхода к трансферной политике в клубе.

В текущем сезоне Чалоба отличился 1 раз в 16 встречах за «Челси». Transfermarkt.de оценивает его стоимость в 13 млн евро.

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