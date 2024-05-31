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Гринвуд может перейти в мадридский «Атлетико»

Дата публикации: 31-05-2024

«Атлетико» может подписать Мэйсона Гринвуда, принадлежащего «МЮ».

Согласно информации, размещенной в соцсети «X» Грэмом Бейли, «красные дьяволы» разрешат вингеру самому определить команду, за которую он будет выступать.

Гринвуду, который минувший сезон провел в аренде в «Хетафе», нравится в Мадриде, и он не хотел бы покидать его. «Хетафе» не против вернуть 22-летнего исполнителя, но позиция «Атлетико» более активна, клуб уже начал переговоры по его переходу. При этом боссы английского гранда готовы вновь отпустить футболиста в аренду.

«Матрасники» уверены, что Гринвуд сможет усилить атакующую линию команды. В «Атлетико» он должен будет занять место Мемфиса Депая, который, вероятно, покинет стены «Цивитас Метрополитано».

В сезоне 2023/2024 на счету Гринвуда 36 игр за «тёмно-синих» (10 голов, 6 ассистов).

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