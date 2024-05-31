«Ман Сити» попросит Гвардиолу принять решение о будущем к концу года

Дата публикации: 31-05-2024

«ESPN» информирует, что «Манчестер Сити» обратится к Хосепу Гвардиоле с просьбой определиться со своим будущим до конца года.



«Горожане» хотят пролонгировать соглашение с испанским специалистом в 2025 году по завершении действующего контракта. При этом у него будет возможность самому решать, когда он покинет команду.



В «Ман Сити» рассчитывают получить ответ от Гвардиолы к 25 декабря. В клубе понимают, что найти нового тренера будет непросто, потому хотят получить солидный запас времени для поиска нового наставника.



Гвардиола пока склоняется к тому, чтобы завершить работу с англичанами по окончании клубного чемпионата мира в 2025 году. На другую должность в структуре «небесно-голубых» он вряд ли перейдет, поскольку хочет тренировать национальную сборную и выступить с ней на большом турнире.