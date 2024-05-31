03:26 ()
Свернуть список

«Ман Сити» попросит Гвардиолу принять решение о будущем к концу года

Дата публикации: 31-05-2024

«ESPN» информирует, что «Манчестер Сити» обратится к Хосепу Гвардиоле с просьбой определиться со своим будущим до конца года.

«Горожане» хотят пролонгировать соглашение с испанским специалистом в 2025 году по завершении действующего контракта. При этом у него будет возможность самому решать, когда он покинет команду.

В «Ман Сити» рассчитывают получить ответ от Гвардиолы к 25 декабря. В клубе понимают, что найти нового тренера будет непросто, потому хотят получить солидный запас времени для поиска нового наставника.

Гвардиола пока склоняется к тому, чтобы завершить работу с англичанами по окончании клубного чемпионата мира в 2025 году. На другую должность в структуре «небесно-голубых» он вряд ли перейдет, поскольку хочет тренировать национальную сборную и выступить с ней на большом турнире.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close