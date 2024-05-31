03:26 ()
Свернуть список

«Red Bull» приобрел миноритарную долю акций «Лидс Юнайтед»

Дата публикации: 31-05-2024

«Red Bull», занимающийся производством энергетических напитков, выкупил миноритарную часть акций «Лидс Юнайтед», пишет издание «The Athletic».

Начиная с сезона 2024/2025, «Red Bull» будет выступать в качестве титульного спонсора команды. У «Лидса» были неплохие шансы сыграть в АПЛ в следующем сезоне. Клуб добился права выступить в плей-офф Чемпионшипа, но проиграл «Саутгемптону». Теперь «павлинам» предстоит еще как минимум 1 сезон провести во второй по силе лиге Англии.

В собственности «Red Bull» уже есть несколько команд. Компания владеет австрийским «Ред Булл Зальцбург» и немецким «РБ Лейпциг». При этом изменений в названии «Лидса» не планируется. Данная тема не обсуждалась в процессе переговоров по продаже акций.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close