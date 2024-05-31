«Локомотив» хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Хорватии

Дата публикации: 31-05-2024

«Локомотив» может усилиться Рамоном Мьересом, права на которого принадлежат «Осиеку».



«Если переход состоится, то сумма трансфера составит порядка 3-4 млн евро. Представители «Локомотива» уже обсуждали с клубом и агентами футболиста данный вопрос. Проблемой может оказаться зарплата центрфорварда. Его представители настаивают на сумме в 1,2 млн евро за сезон, что для «Локомотива» является пределом», - рассказал «Чемпионату» источник, владеющий информацией.



В этом сезоне в активе Мьереса 41 встреча в футболке «Осиека» (21 забитый мяч, 7 результативных передач). 27-летний нападающий является лучшим бомбардиром хорватского первенства.



Рыночный ценник на Мьереса равняется 2,5 млн евро (Transfermarkt.de).