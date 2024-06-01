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«Милан» запрашивает у «Баварии» 80 млн евро за Тео Эрнандеса

Дата публикации: 01-06-2024

Издание «Corriere dello Sport» информирует, что «Милан» согласен продать Тео Эрнандеса за 80 млн евро.

В итальянской команде хотят решить вопрос с защитником до конца лета. Француз просит у «Милана» поднять зарплату в 2 раза (до 8 млн евро за сезон). Для «россонери» данная сумма является слишком высокой. При этом к Эрнандесу есть интерес со стороны «Баварии», которая занимается поисками альтернативы Альфонсо Дэвису.

Действующий контракт «Милана» с левым фулбеком истекает в июне 2026 года. В сезоне 2023/2024 в активе 26-летнего француза 46 встреч (5 забитых мячей, 11 результативных передач).

Ориентировочный ценник на Эрнандеса составляет 60 000 000 евро («Transfermarkt»).

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