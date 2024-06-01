00:11 ()
Свернуть список

«Интер» продлил контракт до 2029 года со своим лидером

Дата публикации: 01-06-2024

«Sky Sports Italia» пишет, что «Интер» продлил трудовые отношения с Лаутаро Мартинесом. Новый контракт с аргентинцем будет действовать до 2029 года.

После пролонгации соглашения зарплата форварда в миланской команде составит 9 млн евро за сезон. Также договором будут предусмотрены дополнительные бонусы. В настоящий момент стороны согласовывают заключительные детали контракта.

Ранее ряд источников сообщили, что в «Интере» считают требования Мартинеса по зарплате завышенными.

В этом сезоне 26-летний капитан «нерадзурри» провел 44 игры на клубном уровне, в которых отличился 27 раз и отдал 7 голевых пасов. Его контракт с итальянским грандом действует до 2026 года. Рыночный ценник на Мартинеса равняется 110 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close