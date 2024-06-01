«Интер» продлил контракт до 2029 года со своим лидером

Дата публикации: 01-06-2024

«Sky Sports Italia» пишет, что «Интер» продлил трудовые отношения с Лаутаро Мартинесом. Новый контракт с аргентинцем будет действовать до 2029 года.



После пролонгации соглашения зарплата форварда в миланской команде составит 9 млн евро за сезон. Также договором будут предусмотрены дополнительные бонусы. В настоящий момент стороны согласовывают заключительные детали контракта.



Ранее ряд источников сообщили, что в «Интере» считают требования Мартинеса по зарплате завышенными.



В этом сезоне 26-летний капитан «нерадзурри» провел 44 игры на клубном уровне, в которых отличился 27 раз и отдал 7 голевых пасов. Его контракт с итальянским грандом действует до 2026 года. Рыночный ценник на Мартинеса равняется 110 млн евро (согласно «Transfermarkt»).