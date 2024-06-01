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Источник: Моуринью заключил с «Фенербахче» контракт до 2026 года

Дата публикации: 01-06-2024

Фабрицио Романо пишет, что в следующем сезоне тренировать «Фенербахче» будет доверено Жозе Моуринью. Инсайдер утверждает, что португалец уже заключил с турецким клубом трудовой договор со сроком действия до лета 2026 года.

Ранее специалист выложил в соцсети снимок, где был показан чемодан и собранные вещи.

Моуринью оставался без работы с января 2023 года. Последним клубом «особенного» была «Рома», с которой португальцу удалось выиграть Лигу конференций. Однако в текущем сезоне результаты римлян пошли на спад, и в клубе решили расстаться с тренером. В различные периоды своей карьеры Жозе работал с «Тоттенхэмом», «МЮ», «Интером», «Челси», «Реалом» и «Порту».

«Фенербахче» по итогам сезона занял вторую строчку в турецком чемпионате.

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