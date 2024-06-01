Стало известно, когда «Реал» объявит о трансфере Мбаппе

Дата публикации: 01-06-2024

Согласно информации, размещенной Фабрисом Хоукинсом в социальной сети «Х», «Реал» должен сделать официальное заявление о подписании контракта с Килианом Мбаппе 3-го или 4-го июня. В настоящее время нападающий тренируется вместе с французской сборной.



Ранее звездный бомбардир подтвердил, что не будет продлевать соглашение с «красно-синими» и покинет команду летом 2024 года. Сообщалось, что Мбаппе станет игроком «Реала» и подпишет с мадридцами соглашение на 5 лет. В новой команде его зарплата будет меньше, чем в «ПСЖ», и составит 15 млн евро за сезон. Помимо этого, француз сможет рассчитывать на подписной бонус в размере 150 миллионов.



В завершившемся сезоне в активе Мбаппе 44 забитых мяча и 10 ассистов в 48 встречах за «Пари Сен-Жермен».