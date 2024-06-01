«Интер» договорился о продлении контракта с Бареллой

Дата публикации: 01-06-2024

«Интер» согласовал пролонгацию контракта с Николо Бареллой, пишет Фабрицио Романо. Сообщается, что все вопросы по новому договору уже урегулированы. Стороны подпишут контракт до лета 2029 года. Зарплата Бареллы после продления трудовых отношений увеличится.



Состав «Интера» футболист пополнил в 2019 году, перебравшись из «Кальяри» за 32,5 млн евро. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего полузащитника 48 встреч в составе миланской команды (2 забитых мяча, 7 результативных передач).



Срок действия текущего соглашения с Бареллой ограничен июнем 2026 года. Рыночная стоимость итальянца равняется € 75 млн (Transfermarkt.de).



В сезоне 2023/2024 «Интер» стал чемпионом Серии А.