ЦСКА может уволить Федотова

Дата публикации: 01-06-2024

«Матч ТВ» пишет, что ЦСКА может расторгнуть контракт с Владимиром Федотовым, возглавившим команду летом 2022 года.



Согласно информации, полученной телеканалом от 3 различных источников, в руководстве «армейцев» не удовлетворены результатами работы Федотова в этом сезоне (клуб остался вне первой пятерки в РПЛ и не смог выиграть Кубок страны). Из-за неясности в вопросе с будущим специалиста в клубе большинство переговоров по потенциальным новичкам ЦСКА, которых хотел подписать Федотов, пришлось поставить на паузу.



Вариант с приглашением Виктора Ганчаренко, ранее покинувшего «Урал», в клубе не рассматривается. При этом вопрос по новому наставнику в случае отставки Федотова пока открыт.